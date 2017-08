La presidenta del parlament, Carme Forcadell, ha assegurat que la mesa admetrà a tràmit la llei del referèndum i la llei de transitorietat ‘pròximament’. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha explicat que s’està treballant per poder fer-ho ‘de la millor manera possible’ per tal de preservar la llibertat dels grups i la sobirania de la cambra catalana. I ha avisat que no es permetrà que la censura entri a la cambra. ‘No ho hem fet mai i no ho farem ara’, ha reblat per després afegir que es complirà el reglament del parlament.

Ahir la vice-presidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va dir que ja tenen preparats els recursos indiferentment de la fórmula que s’acabi utilitzant. Forcadell li ha replicat que ‘s’equivoca’ si es pensa que amb recursos aturarà l’1-O.

