Quan ja havien transcorregut 48 minuts d’aquest divendres set de setembre el Parlament de Catalunya va tancar el cercle que s’havia iniciat dimecres a primera hora del matí, amb l’aprovació de la Llei de Transitorietat i Fundacional de la República Catalana per 71 vots a favor i deu en contra.

Tal i com ja havia passat dimecres, i una mica més i tot, el bloc unionista va dedicar moltes hores a posar traves, a intentar allargar artificialment els tràmits parlamentàries i a protestar de forma vehement. Sorprenentment la intervenció més aplaudida va ser de la Joan Coscubiela que va afirmar que per damunt de tot estava al costat del PP, de Ciutadans i del PSC provocant que aquest es posessin dempeus per aclamar-lo, enmig de la incomoditat ben poc dissimulada d’alguns membres del seu grup parlamentari.

Finalment, però, el temps de les interrupcions es va acabar i la cambra va votar la llei que servirà de constitució provisional de la república catalana i de l’Aran. De l’Aran també perquè es va aprovar una esmena que reconeix de forma indiscutible la sobirania d’aquest territori occità.

Els diputats de l’oposició van insistir una vegada i una altra en que la llei no entraria en vigor perquè el Tribunal Constitucional espanyola l’anul·laria però la majoria els va recordar que tant la Llei del Referèndum com la de Transitorietat creen una legitimitat catalana davant la qual aquest tipus de recursos no són aplicables.

