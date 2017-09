Els diputats de Ciutadans, PP i PSC s’han posat dempeus per aplaudir la intervenció del portaveu de CSQP, Joan Coscubiela. Això ha passat abans de l’enèsima suspensió del ple perquè una part de l’oposició vol que la mesa reconsideri l’alteració de l’ordre del dia que ha de permetre la votació de la llei de transitorietat.

‘Els meus pares em van ensenyar a lluitar pels meus drets. I jo no vull que el meu fill Daniel visqui en un país on la majoria pugui tapar la boca d’aquells que no pensen com ella. No hi estic disposat’, ha dit Coscubiela abans de ser interromput pels aplaudiments. Els diputats de Ciutadans han cridat ‘democràcia’ unes quantes vegades. Ací podeu veure’n el vídeo:

