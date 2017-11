L’actor Toni Albà ha manifestat que no sabia si aniria a declarar al jutjat de Vilanova i la Geltrú el 30 de gener per un presumpte delicte d’injúries. ‘Tinc ganes de desobeir perquè ens fan sentir com a ovelles que van cap a l’escorxador’, ha explicat a VilaWeb.

Albà recorda que el 27 d’octubre es va declarar la República, malgrat que de moment no s’hagi fet efectiva. Diu que no reconeix el dret de la justícia espanyola a jutjar-lo, però es mostra prudent, ateses les possibles conseqüències. ‘M’agradaria presentar-me al jutjat, dir-los que no representen la justícia del meu país, que la usurpen, que no són ningú, i anar-me’n.’ Tanmateix, diu que abans de decidir-ho ho consultarà al seu advocat.

Alba va més enllà i recorda que l’estat espanyol es troba en el quart nivell de l’alerta antiterrorista. ‘La policia i els jutges no tenen res més a fer que perseguir un pallasso?’, es demana. Creu que ataquen la seva llibertat d’expressió i que el jutgen per una sèrie de piulets. ‘Però també ataquen la llibertat d’expressió del meu país, dels mitjans catalans i dels polítics. Ja no podem dir “consellers empresonats” ni “president Puigdemont”. Ens volen tergiversar les llibertats.’ Diu que continuarà defensant els drets dels ciutadans i, sobretot, d’aquells que han estat elegits a les urnes.

