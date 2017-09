L’ex-president de la Comissió Europea i ex-primer ministre italià Romano Prodi demana ‘el retorn al diàleg’ a Catalunya i Espanya. En un manifest que signa amb altres polítics italians com Piero Fassino i Bobo Craxi, Prodi expressa la seva ‘preocupació’ per la situació a Catalunya i avisa que ‘ni forçar’ el reglament del parlament ni imposar ‘mesures judicials i policíaques’ són estratègies apropiades per ‘resoldre una controvèrsia de naturalesa política’. ‘Demanem un retorn al diàleg entre l’estat espanyol i la Generalitat de Catalunya fundat en la racionalitat política, la llibertat d’expressió i els principis democràtics consolidats de la nostra comunitat europea’, assegura el manifest.

Els signants del manifest lamenten el ‘complex blocament jurídic’ i la ‘confrontació política i social amarga’ que s’està generant a Catalunya i insisteixen en obrir un diàleg ‘a les institucions parlamentàries com a únic mitjà per acostar posicions diferents i arribar a un acord convincent’.

Segons Prodi i la resta de polítics italians que s’han adherit al manifest, l’acord ha de ‘protegir les aspiracions democràtiques de tots els pobles de la nació espanyola’ i permetre un ‘retorn a la convivència civil’.

