Després del ‘Folk per la llibertat’ i el ‘Concert per la llibertat’ d’aquesta tarda, es farà un tercer espectacle per a demanar la llibertat dels consellers empresonats i de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Es tracta del concert simfònic que organitza el col·lectiu Músics per la Llibertat juntament amb Òmnium Cultural demà a la una del migdia a la plaça d’Espanya de Barcelona. Hi participaran 9.481 músics i espera una assistència de 40.000 persones. El repertori el componen peces com ara ‘Sant Martí del Canigó’, ‘Viatge a Ítaca’, ‘El cant de la senyera’, ‘L’estaca’, ‘Els segadors’ o l’’Himne d’Europa’.

En un manifest, els músics del col·lectiu diuen que ‘l’art, la cultura i la sensibilitat són peces clau per a bastir una societat basada en el diàleg, l’empatia, la pau i la democràcia’ i que es volen ‘posar al servei del compromís i ajudar a posar fi a la rigidesa, intransigència i autoritarisme amb la qual respon l’estat espanyol a la mobilització d’una gran part del poble català’. També es posicionen en defensa del govern legítim de la Generalitat de Catalunya i de les institucions catalanes, reclamen la suspensió de l’article 155, demanen l’alliberament dels presos polítics i l’aturada de l’ofensiva judicial i defensen el dret d’autodeterminació.