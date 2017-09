L’entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha enviat un missatge en vídeo en el qual s’ha referit indirectament a les detencions que hi va haver dimecres de càrrecs públics i ha fet una defensa dels drets i les llibertats de les persones. Diu que, encara que no hi hagi entesa entre el govern català i l’espanyol, mai no es poden obviar els drets i les llibertats jurídiques de les persones. ‘Això que no falti mai. Que tota gent i tota institució tinguin dret de poder exercir la seva llibertat.’

També reclama la legitimitat democràtica del procés català. Diu que amb el pas dels segles, les necessitats de la gent han canviat, i també els seus anhels: ‘És a dir, la gent jove d’ara o la gent gran, tenen desitjos diferents. I les lleis fan lleis, i les lleis canvien lleis. I això ho decideix el poble.’ Segons el tècnic de Santpedor, qui té una projecció mediàtica internacional: ‘Això no va d’independència, va del dret de decidir i de democràcia.’

