Els principals partits de fora el Principat han enviat missatges de suport a la ciutadania catalana després del incidents viscuts avui i en els quals la Guàrdia Civil ha detingut il·legalment alts càrrecs del govern. Més per Mallorca ha emès un comunicat denunciant el cop d’estat que està rebent el govern de la Generalitat de Catalunya. ‘Des de MÉS per Mallorca condemnam rotundament l’actuació de la Guàrdia Civil, la judicatura i sobretot, el govern d’Espanya i el Partit Popular, amb l’assalt a la Generalitat de Catalunya perpetrat avui matí, que no té cap mena de justificació ni política ni jurídica’, diuen en el text.

L’assalt de la guàrdia civil a la Generalitat és un cop d'estat. Solidaritat amb el poble catalàhttps://t.co/UHI8KBpiNd via @mespermallorca — MÉS per Mallorca (@MESperMallorca) September 20, 2017

Per la seva banda Compromís ha fet un fil de quatre piulets sobre ‘l’estat policíac que s’està aplicant a Catalunya’. Han dit que rebutgen les detencions per idees i el setge a la ciutadania. A continuació, minuts després de publicar aquests quatre missatges, el partit ha decidit de esborrar-los. Tanmateix, ací us els mostrem:

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]