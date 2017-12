Junts per Catalunya (JxCat) ha presentat el programa electoral aquest matí. Segons el document de la formació, la candidatura que encapçala Carles Puigdemont es compromet a ‘construir la República d’acord amb el mandat del 27-S i de l’1-O’, reiterar la ‘voluntat de permanència a la Unió Europea’ i contribuir a la construcció d’una ‘Europa federal’. A més, es compromet a promoure un ‘gran debat nacional, participatiu i d’empoderament de la ciutadania’ en forma de procés constituent.

En conferència de premsa des de la seu de la candidatura, la directora de la campanya, Elsa Artadi, ha dibuixat les línies principals del programa, i n’ha destacat la reivindicació de la democràcia, la prosperitat, la cohesió i la implementació dels resultats de les eleccions al Parlament del 2015 i del referèndum.

Artadi ha reiterat l’aposta de la formació per establir un diàleg amb l’estat espanyol per tal de negociar ‘de manera política’ el que és un ‘conflicte polític’. A més, s’ha compromès a treballar per restablir la normalitat i l’estabilitat per aconseguir una ‘democràcia plena’.

La cap de campanya ha dit que JxCat encara la campanya amb pitjors condicions que altres candidatures, ja que els seus candidats principals són, o bé a la presó o bé a Brussel·les. La candidatura estudia de portar aquesta situació a la Junta Electoral.

Punts en comú entre les forces independentistes

Pel que fa als punts programàtics en comú, Artadi ha reiterat que aquesta tarda hi haurà una reunió entre JxCat, ERC i la CUP per parlar de possibles acords. Per JxCat els punts en comú serien tres: l’alliberament dels presos, defensar la legitimitat del resultat del primer d’octubre i un tercer punt sobre el procés constituent. Ha assegurat que, entre les candidatures independentistes, ‘no hi ha cap desavinença ni cap problema amb cap d’aquests punts, que són molt bàsics i els compartim’.

Finalment, la directora de campanya de JxCat ha subratllat que el futur grup parlamentari decidirà “tots els temes” a través del “diàleg i el consens”, i ha recordat que qui lidera la candidatura són Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i els consellers. Artadi ha replicat així la coordinadora general del Partit Demòcrata (PDeCAT), Marta Pascal, que en diverses ocasions -inclosa una entrevista a l’ACN– ha afirmat que el pes de JxCat al Parlament el liderarà el partit.

