VINS (i més)

La guia de vins de Catalunya 2018

Jordi Alcover i Sílvia Naranjo

Cossetània Edicions

Tal com diu a la coberta del volum, es referencien 1458 vins de 284 cellers, de les dotze Denominacions d’Origen catalanes. Els vins més ben puntuats d’aquesta edició i premiats han estat: el millor vi negre i millor vi de l’edició és Vi D’Altura Les Manyes 2014, Terroir al Límit, DOQ Priorat amb 9,81 punts. Els millors vins blancs, ex aequo amb 9,80 punts, De Calpino 2016, Mas de l’Abundància, DO Montsant i Tiques 2016, Joan Rubió, vi sense DO. Pel que fa al vi escumós, Gramona Enoteca Brut Nature Gran Reserva 2002, DO Cava, Gramona amb 9,80 punts. El millor vi dolç ha estat per la Mistela Molt Vella del Masroig, sense anyada, Celler Masroig, DO Montsant, amb 9,74 punts. I el premi al millor vi rosat, per Fins Als Kullons, Celler Finca Parera, vi sense DO. amb 9,67 punts.

Grans vins a petits preus 2018

Lluís Romero

Cossetània Edicions

L’autor referencia més de dos-cents vins catalans que es poden trobar a les vinateries per menys de 12€; vins de qualitat a l’abast de totes les butxaques, segons l’autor. El volum també és una invitació a descobrir tresors del panorama vitivinícola català actual.

Agenda de vins catalana 2018

Patrícia de Golferichs Ventura

Amb l’etiqueta UnDiaUnVi, aquesta agenda temàtica, ens acosta a 365 vins d’una manera expressiva i expansiva. Amb vocabulari desinhibit i festiu, que pretén acostar el món del vi a un públic ampli. Per això, s’aporten dades bàsiques de cada vi, però també el preu, les sensacions que provoca en els tastadors experts que col·laboren amb el projecte, un maridatge possible, i també quin moment és bo per a obrir una ampolla de cada vi: vins per obrir en ocasions especials, vins per a conquistar, vins per a beure a l’estiu, vins amb etiquetes especials, vins experimentals, etc.

Retrats de Vi

Ruth Troyano

Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili

Tres nous Retrats de Vi han arribat enguany a les llibreries. Aquesta és una col·lecció escrita i dirigida per la periodista vinícola Ruth Troyano, que ens aproxima a enòlegs i viticultors que s’han format a la URV. Descobrim la trajectòria i manera de concebre la viticultura de Sergi Colet (Colet, DO Penedès i Clàssic Penedès), Miquel Palau (Abadal, DO Pla de Bages) i Roser Amorós (Carlania, DO Conca de Barberà). Aquesta col·lecció té la virtut de fer visible una nova generació que té una manera pròpia d’entendre el vi i el paisatge vinícola, personatges que marquen el present i que són garantia d’encarar un futur amb qualitat.

Vinyòvol. Vocabulari pagès de la vinya i el vi

Pere Calafat

Il·lustracions de Joana Cabot

Edicions Documenta Balear

‘Vinyòvol’ és el pagès que té cura del vinyet i també és el títol que aplega aquest recull de mots vinaters i vinya­ters, que ha estat confegit durant anys per Pere Calafat, un pagès vinater que trepitja els vinyets i sua dins el celler, que prové de nissaga pagesa i vinatera, que estima de bon de veres la terra mallorquina i els seus vinyets, perquè la vida de l’autor de Vinyòvol va lligada des de la seva infància a feines al vinyet. Aplegar aquest patrimoni és una manera de mantenir-lo viu, de no perdre’l.

Cerveses artesanes de Catalunya

Cristina Nicolau i Roberto Pérez

Cossetània edicions

La qualitat de la cervesa artesana a Catalunya no ha deixat de créixer en els últims anys, com tampoc ha deixat de créixer la fal·lera de molts amants de la cervesa per tastar-la. Aquest volum aplega les 60 millors cerveses catalanes actuals, segons els autors. El llibre també és útil per als que s’inicien en aquest món. Permet conèixer-ne els estils diferents d’elaboració, ja siguin de la família de les rosses, morenes, negres, torrades, pèl-roges o àcides, així com les principals microcerveseries que hi ha al territori. Descobrireu què s’amaga rere cada ampolla de cervesa, amb una proposta de tast bàsica, notes sobre el maridatge, la seva història i les característiques més tècniques com el preu, etc.

CUINA

La cuina en temps de Ramon Llull (1232-1315)

Antoni Contreras i Mas

Edicions Documenta Balear

Entre l’obra ingent que es conserva del savi medieval Ramon Llull, el gran autor que obre la història mil·lenària de la literatura catalana, s’hi mostren moltes escenes de la vida quotidiana de l’època. En les descripcions que hi fa sobre la societat del seu temps apareixen comptades, però ben valuoses i representatives referències sobre cuina, gastronomia i alimentació. Aquestes informacions permeten aventurar algunes suposicions sobre l’entorn social i personal en què es va moure Llull. Principalment, pertanyen a la taula senyorial medieval. Les notícies de la taula coneguda per Llull es poden completar amb la reproducció de receptes que figuren en els manuscrits de l’època. La seva elaboració és exposada per un equip de cuiners de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears i dirigida per Antoni Contreras i Mas, gastrònom especialitzat en la història de la cuina i la gastronomia, especialment de Mallorca.

El llegat de Rondissoni

Manel Guirado

Ara Llibres

Amb el subtítol ‘Històries i receptes del xef més influent de la Catalunya del segle XX’ entrem en la història del cuiner d’origen suís o italià, Josep Rondissoni, deixeble d’Auguste Escoffier, del qual se’n saben poques coses abans que arribés a Barcelona en el període d’entreguerres. Rondissoni va ser professor de cuina a l’Institut Català de la Dona, va dirigir una revista i va escriure alguns llibres de receptes que es consideren clàssics. Moltes de les àvies de la República van aprendre a cuinar segons explicava Rondissoni.

Formatges dels Pirineus

Natàlia Nicolau Villellas i Laia Pont Diez

Cossetània edicions

Les autores ens proposen els 50 millors formatges del Pirineu, amb un exhaustiu de les seves característiques. Hi trobareu, també, una mirada intimista del sector i les percepcions rebudes durant aquest viatge de les autores. Tal com demostren, darrere de cada formatge hi ha una història molt especial per explicar.

Barcelona a peu de porc

Ricard Martín

Cossetània edicions

Aquest volum ens proposa un recorregut per una cinquantena de cases de menjar de la ciutat. Barcelona té una tipologia de restaurant popular, la casa de menjars, que està passant desapercebuda entre bars de menús amb ínfules creatives o internacionals, cuines de fusió o cadenes «low cost» amb precuinats. Barcelona a peu de porc és un llibre que neix de la dèria d’en Ricard Martín, periodista especialitzat en gastronomia, d’entaular-se en llocs on es mengen plats deliciosos de la cuina casolana tradicional a preus populars, encara que no hi hagi ni carta ni estovalles de fil.

Figueres i figues Història i simbolisme. Receptari

Maria Esperança Llabrés Terrassa

Edicions Documenta Balear

A més de les consideracions botàniques que els lectors hi trobaran, aquesta obra és sobretot un recorregut històric que abasta des de l’origen del cultiu de la figuera fins a l’actualitat, i una font d’informació sobre la importància agrària, econòmica, cultural, mèdica i terapèutica, culinària i simbòlica que les distintes espècies del gènere Ficus han tingut per a la humanitat.

La gastronomia dels camins

Marisa Benavente i Pilar Herrera

Edicions Sidillà

Es tracta d’un volum que conté més de cent receptes de cuina fetes amb plantes boscanes. Es divideix en dues parts. La primera descriu setanta plantes silvestres, que podem incloure en la nostra dieta. La segona part, és el receptari, que està dividit per temes: amanides; bunyols, crestes, samoses i farcellets; coques i pastissos salats; entrants i primers plats; segons plats; salses; postres; diversos; i sucs vegetals i batuts verds. El llibre també inclou una taula de recol·lecció amb els mesos de l’any. Aquest volum ens familiaritzarà amb unes plantes boscanes poc valorades i, sobretot, n’aprendrem els noms.

Camí de les Aigües

Carme Martí

Editorial Amsterdam

Aquesta novel·la és un cant a la cuina feta amb amor i un deliciós homenatge a les àvies treballadores que mai no es van deixar vèncer per les adversitats del seu temps. Recepta a recepta, vivència a vivència, El camí de les Aigües ens proposa un viatge carregat d’olors i de sabors a les nostres arrels, a la nostra infantesa. Una novel·la que ens parla de la vida de la cuinera Maria Badia al llarg del segle XX, a partir de la mirada actual de la Laura, la seva néta.

Calendari l’Ermità 2018

Fra Ramon dels Pirineus

Edicions Morera

Cada any, aquest almanac tradicional arriba ple d’informacions relacionades amb l’astronomia, el camp, l’hort, el jardí, les festes i tradicions populars… Com a novetat, aquesta edició presenta un calendari d’estacions de fruites i hortalises i també inclou el nou Calendari dels nens i les nenes, un desplegable sobre el cicle festiu de l’any adreçat als més petits.

PAISATGE

El llibre de la fusta. Una vida als boscos

Lars Mytting

Traducció de Meritxell Salvany

Ara Llibres

Aquest volum conté una manera de mirar el paisatge que atrapa: pren la fusta i la cultura del llenyataire com un element que articula la seva quotidianitat, i que té la capacitat de mostrar una manera de ser, de viure, d’entendre la vida d’una gent, d’una societat. Un llibre que conté moltes capes de coneixement superposades, perquè parla de tradició, cultura, saviesa adquirida per l’experiència, sentits, natura, supervivència, confort, relats, idiosincràsia, lentitud, paraules i gests… Fa sis anys que El llibre de la fusta es va publicar a Noruega i l’èxit va ser aclaparador. Després, Mytting va fer-ne una adaptació per al públic internacional. D’aquell temps ençà el llibre ha arribat als 600.000 exemplars venuts, en 16 llengües, a tot el món.

Caminar

Henry David Thoreau

Introducció i traducció de Marina Espasa

Angle editorial

Enguany, se celebren els dos-cents anys del naixement de Thoreau (1817 – 1862) i, coincidint amb l’efemèride, es torna a publicar aquest petit assaig, que va néixer amb la voluntat de ser dit, perquè el va escriure per a una conferència. Thoreau, autor de Walden o la vida als boscos, una obra de referència, troba en Caminar un text seminal de tot el que després vindrà. Com diu Marina Espasa en la introducció: ‘Caminar, en el sentit profund que li dóna l’escriptor nord-americà, és dirigir-nos als boscos salvatges que la mà de l’home encara no ha pogut domesticar i buscar-hi allò que hem perdut com a espècie a còpia de fer-nos cultes i civilitzats: l’instint, el pensament elevat, l’heroisme i la llibertat. Caminar, per a Thoreau, és una activitat reflexiva i espiritual, encara que sigui del tot física.’

Amunt! Les festes de l’arbre als Països Catalans

Llorenç Roviras i Marc Castells

Edicions Sidillà

El volum ofereix un recorregut narratiu i plàstic per unes celebracions carregades de simbolisme, que ens parlen del cicle anual de regeneració de la natura, però també de la voluntat de mantenir una tradició —sovint suposada, sempre deformada— i del desig de pertinença. L’obra fa un recorregut per una trentena de les més de cent seixanta festes d’aquest tipus que els autors han trobat a Catalunya, la Franja de Ponent, el País Valencià, Mallorca i Andorra.

La muntanya viva

Nan Shepherd

Traducció d’Aurora ballester

Pròlegs de Núria Picas i Robert Macfarlane

Edicions Sidillà

Nan Shepherd va voler estar sempre a prop de la natura. A les muntanyes escoceses dels Cairngorms va trobar un món d’una bellesa dinàmica i sorprenent, a voltes d’una duresa extrema. Va viure coneixent i estimant l’entorn: les roques, els vells camins, els llacs, els rius… fent-se amb les poques persones que hi vivien, descobrint els secrets més ben amagats, els animals i les plantes que anava retrobant, mentre s’adaptava al pas de les estacions i del temps. Un llibre per a tothom qui, com ella, tingui la necessitat de viure tot coneixent, convivint, estimant, perdent-se i retrobant-se a les muntanyes del país on vol que passi la seva vida.

El futuro es vegetal

Stefano Mancuso

Galaxia Gutenberg

En aquest nou llibre, Stefano Mancuso continua la investigació que va iniciar a Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal. Ofereix de nou una revolucionària mirada cap al món de les plantes, en aquest cas estudiant les solucions que les plantes troben als múltiples reptes a què s’enfronten i d’aquí trobant models per inspirar solucions als problemes que assetgen la humanitat. El neurobiòleg explica que reconeixement. l’existència d’altres intel·ligències en el nostre planeta (a més de la nostra), podrem aprendre i canviar el punt de vista i la sensibilitat, de cara a repensar el nostre sistema de viure. Aquest títol només es troba disponible en espanyol.