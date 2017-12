La convocatòria ciutadana i anònima ‘Fem un cafè? Tu ja saps on’, per defensar les quaranta-quatre obres en litigi que es troben al Museu de Lleida, és per a demà a dos quarts de vuit del matí, però aquest vespre la pluja no ha impedit als veïns de Lleida de mobilitzar-se.

Segons els Comitès de Defensa de la República (CDR) de Lleida hi ha hagut una convocatòria espontània per a reunir-se, a les set del vespre, davant del rectorat de la Universitat de Lleida, que es troba a pocs metres del museu. Des d’allà, els concentrats han donat una volta al museu i han acabat manifestant-se a l’entrada, on han cantat càntics contra el trasllat a l’Aragó de les obres en litigi. La concentració espontània ha acabat amb el cant de Els Segadors. Vegeu-ne algunes imatges:

Les persones que s'han manifestat contra el #155Espoli han rodejat el @museudelleida i hi canten els Segadors, emplaçant-se a defensar-lo a primera hora del matí. pic.twitter.com/gPOkcLCn8m — CDRs de Lleida (@CDRsLleida) December 10, 2017

Veïns i veïnes es concentren ara mateix al Rectorat contra l'espoli que l'Estat vol fer al Museu de Lleida i l'aplicació del 155. #155Espoli pic.twitter.com/7rumuPD0zd — CDRs de Lleida (@CDRsLleida) December 10, 2017

