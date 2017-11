Una sentència del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obliga l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (Maresme) a reposar la bandera espanyola a la façana del consistori. Segons argumenta la sala, no hi ha ‘cap dubte’ sobre l’obligació de l’Ajuntament a fer-ho i a situar l’emblema en un lloc destacable. El litigi amb la delegació del govern espanyol, que és qui ho va denunciar, s’arrossega des del 2012. El batlle, Xavier Godàs, diu ara que reposarà la bandera, però no es fixa un calendari. Assegura que la façana de l’Ajuntament requereix abans d’un seguit d’arranjaments i apunta que tampoc hi ha cap pal lliure per posar la bandera.

Tot i que en una primera sentència de l’any 2014 un jutge de Barcelona va desestimar la denúncia de la delegació del govern espanyol per un defecte de forma, la nova sentència del TSJC no deixa ara cap marge de maniobra al consistori. El batlle reconeix que no recorrerà perquè és conscient que en l’actual marc jurídic la resolució seria sempre la mateixa.

La delegació del govern espanyol va interposar el recurs al setembre del 2012, després d’enviar una carta al batlle, Xavier Godàs, demanant la restitució de la bandera espanyola a l’ajuntament, que feia vint anys que no onejava.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]