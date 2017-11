El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha ordenat que la policia espanyola retiri la seva vigilància del Palau de Justícia de Barcelona, seu del TSJC i de l’Audiència, al passeig Lluís Companys. D’aquesta manera, la seguretat de la instal·lació torna a estar en mans exclusives dels Mossos d’Esquadra.

El 6 d’octubre, Barrientos va ordenar que la vigilància fos compartida entre els Mossos d’Esquadra i la policia espanyola, tot i que va donar als segons la capacitat de direcció. Fins llavors, els Mossos es feien càrrec en exclusiva de la vigilància exterior i interior, així com de la custòdia dels detinguts que havien de declarar als judicis. La policia catalana també és la responsable de la vigilància de tots els edificis judicials de Catalunya, encara que normalment se’n fa càrrec una empresa de seguretat privada, i de la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya, al carrer Pau Claris.

Llavors, Barrientos va justificar la decisió per la possible declaració d’independència: ‘La decisió obeeix a la previsió d’extremar la seguretat de l’edifici i garantir el seu ple i normal funcionament davant la possibilitat que el Parlament de Catalunya decideixi aplicar la Llei de Transitorietat, que preveu la substitució del TSJC pel Tribunal Suprem de Catalunya, així com l’elecció d’una nova cúpula judicial.’

