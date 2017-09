El Tribunal Suprem espanyol ha rebutjat la petició de la Generalitat de suspendre cautelarment l’obligació imposada pel govern espanyol d’informar setmanalment la hisenda espanyola de les despeses del govern, una mesura que busca controlar les partides pressupostàries del govern per evitar que es destinin al referèndum. L’alt tribunal considera que l’aplicació de la mesura no causa cap prejudici ‘irreparable’ ni impediria l’execució d’una possible sentència anul·latòria.

L’executiu català va recórrer al juliol la mesura del govern espanyol davant de l’alt tribunal espanyol i, com a mesura cautelar, va demanar la suspensió cautelar de l’obligació d’informar dels comptes setmanalment. En aquesta línia, aquest dijous mateix ja va deixar de remetre’ls emparant-se en la llei del referèndum.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, va comunicar ahi per carta al ministre d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, que deixaria d’enviar els informes setmanals de despeses emparant-se en la llei del referèndum. Junqueras afirmava que el ‘règim jurídic excepcional’, aprovat pel Parlament, ‘és incompatible’ amb les mesures establertes en la Comissió Delegada d’Assumptes Econòmics (CDGAE), el juliol, i recorreguda pel govern, que considera que suposen un ‘control polític’ i que ‘no guarda relació amb els objectius d’estabilitat pressupostària’.

No obstant això, la Generalitat es va comprometre a continuar remetent a Hisenda els informes mensuals sobre la matèria.

