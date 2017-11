El Mercat de Nadal del Llibre comptarà enguany amb més d’un centenar d’escriptors que participaran en activitats literàries i oferirà tallers impartits per blocaires, booktubers i instagramers. És una festa literària que aplega en un mateix espai escriptors i lectors per fomentar la la interacció. Dura deu hores i es farà dissabte a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm. La iniciativa, gratuïta amb inscripció prèvia, l’organitzen conjuntament el TR3SC, Estrella Damm i Barcelona Ciutat de la Literatura.

A més d’activitats literàries per a tots els públics, també hi haurà concerts infantils, venda i signatura de llibres, música en directe i gastronomia. Entre els escriptors, s’hi podran veure els periodistes Xavier Bosch, Sílvia Soler, Javier Sierra, Rafel Nadal, Empar Moliner, Care Santos i Joan Lluís Bozzo. Els assistents podran col·laborar amb l’ONG Llibre Solidari, que destina la recaptació a les famílies en risc d’exclusió social de Barcelona.

L’any passat més de dotze mil persones es van inscriure en aquesta activitat i enguany, pel ritme d’inscripcions, sembla que hi podria haver una participació molt semblant.

Enguany vol aplegar la mirada dels joves i per això hi haurà booktubers de referència i escriptors com Andrea Izquierdo, May R. Ayamonte i Josu Diamond, que explicaran en què consisteix aquesta nova manera d’entendre la literatura. Així mateix, quatre joves catalans oferiran un col·loqui en què explicaran la tendència de recomanar llibres a través de les xarxes socials.

La Plaça del Llibre també comptarà amb un escenari musical, furgoteques, zona de taules, llibreries i pop-up stores. Sara Terraza, Ganzà, Recital Afònic i les Kol·lontai posaran les notes musicals del mercat. A més, els petits podran gaudir de la música del grup Xiula, del concert familiar dels Do, Re, Mi, Fa Bo i Do, Re, Mi, Fa Fred i d’una actuació musical sobre el llibre Pequeña & Grande Ella Fitzgerald. A la mateixa zona del pati posterior de la Fàbrica, s’oferirà cuina mediterrània, delícies dolces i cuina vegetariana i vegana en parades diverses.

