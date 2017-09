Una multitud va resistir ahir al cop d’estat de la Guàrdia Civil contra la Generalitat. Els vehicles del cos aparcats davant del departament d’Economia es van convertir en un element més de protesta. S’hi van posar clavells, cartell cridant a votar, adhesius i també s’hi van fer pintades. Alguns periodistes els feien servir com a punt alçat per a fer fotografies, i també alguns manifestants hi van pujar per fer discursos. Després de la sortida de la Guàrdia Civil de la conselleria, alguns han estat retirats perquè no podien circular.

