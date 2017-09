L’assalt per la Guàrdia Civil al setmanari El Vallenc i l’augment de les agressions verbals de l’estat espanyol contra les autoritats catalanes comença a rebre significatives crítiques internacionals. Ahir dos clars representants de l’esquerra europea s’hi van referir, condemnant l’actitud de l’estat espanyol: l’editor de Wikileaks, Julian Assange i l’ex-ministre grec de finances Gianis Varufakis.

Assange va fer una sèrie de piulades al llarg del dia, fins i tot una en català, condemnant l’assalt a El Vallenc. La més significativa, en anglès i català, presentava la famosa foto del manifestant que intenta aturar un tanc a Pequín durant la revolta de Tian Anmen.

Espanya, això no funcionarà a #Catalunya. Els catalans tenen dret a l’autodeterminació. Els arrests només unifiquen i enforteixen. pic.twitter.com/HNdIG43S27 — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 9 de setembre de 2017

En una altra piulada Assange recomanava la lectura d’un editorial del director de VilaWeb, Vicent Partal, publicat en anglès al diari nordamericà CounterPunch.

Five Things to Remember About Cataloniahttps://t.co/uuYk16Hg8I — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 9 de setembre de 2017

Per una altra banda Ianis Varufakis en una entrevista a la versió en espanyol de The Huffington Post s’expressa amb una enorme contundència en contra de l’autoritarisme de Rajoy i a favor del dret d’autodeterminació dels catalans.

Varufakis quan li pregunten si el Brexit i la independència de Catalunya són el mateix fenòmen respon que no: ‘El Brexit va ser el resultat d’un provincialisme militant de tints xenòfobs sobretot impulsat per gent marginada per l’establishment i en contra de la Unió Europea. Els catalans no són així. Primer, no són racistes o xenòfobs. I en segon lloc, volen ser part de la UE. Simplement no volen ser part d’Espanya. No és el mateix. La comparació adequada és entre Catalunya i Escòcia. Són nacionalistes i volen separar-se del país que no consideren seu, però són europeistes. Són partidaris d’acollir refugiats, no volen noves fronteres … No estic prenent partit sobre si Catalunya ha de ser independent o Escòcia ha de ser-ho o no’.

Aleshores l’entrevistador li pregunta si els catalans tenen dret a l’autodeterminació i ell respon que sí: ‘En tot cas, suposi que la gent de Rodes a Grècia – és un exemple fictici – volgués separar-se de Grècia: ¿tindríem la resta de grecs dret a dir no? No ho crec. No vull que la gent estigui vinculada a mi si no volen. Si la meva dona es vol separar de mi, estaria devastat, però no crec que tingués dret de frenar-la.’

Posteriorment Varufakis continua defensant el dret d’autoderminació dels catalans, davant un entrevistar que intenta posar-li al davant totes les crítiques. I en un moment parlen de les finances europees. L’entrevistador li demana si no li preocupa el que podria succeir als bancs a Catalunya si perdessin accés de la nit al dia a la protecció del Banc Central Europeu (BCE) i Varufakis respon clar:

‘No perdrien la protecció del BCE. EL BCE coneix perfectament la fragilitat del sistema bancari a Europa i trobarien una fórmula de manera fàcil per estendre l’assistència de sistemes de liquiditat. Des de 2008 el BCE ha fet coses extraordinàries per mantenir els bancs a la superfície, retorçant les normes gairebé diàriament. Farien el mateix.’

