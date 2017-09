En algunes de les delegacions les recepcions institucionals es faran demà. És el cas de Brussel·les, on se celebrarà un acte que presidirà el representant del govern davant la Unió Europea, Amadeu Altafaj, o a Londres. De fet, diverses persones ja es va reunir dissabte al Parc du Cinquantenaire per a festejar ‘la Diada del Sí’ en un acte proposat per l’assemblea a Brussel·les. També a Escòcia l’ANC va organitzar la seva Diada dissabte, amb un dinar popular, tallers sobre Catalunya i la participació dels castellers d’Edimburg.

A Londres ha tingut lloc aquesta setmana la conferència ‘Pathways to statehood: Scotland and Catalonia’, un debat al parlament britànic entre acadèmics, polítics i periodistes sobre el referèndum d’autodeterminació a Catalunya al qual van assistir el corresponsal de la BBC a l’estat espanyol, Guy Hedgecoe, i el professor i historiador de la London School of Economics Paul Preston, entre altres personalitats.

A París serà el delegat Martí Anglada qui presidirà, també demà, una recepció a la Maison de l’Europe, a la qual està previst que assisteixin representants de les administracions franceses, universitats i ‘think tanks’, a més a més de la comunitat catalana i de membres de l’Amical i Le Cadres Catalans. Diumenge passat un grup de catalans es van trobar als Champs de Mars de París convocats per l’ANC a França. També el cap de setmana passat es van reunir catalans als Països Baixos.

A Ginebra es farà un acte presidit pel delegat Manuel Manonelles adreçat a autoritats locals, cantonals i federals suïsses, al cos diplomàtic, a responsables d’organitzacions internacionals amb seu a la ciutat, a representants dels casals catalans de Lausana-Ginebra, Zuric i Berna, així com d’altres personalitats catalanes i suïsses.

A Viena i a Bratislava la celebració des de la delegació del govern a Àustria es farà més endavant, el 13 i el 21 de setembre, respectivament, i serà presidit pel seu delegat Adam Casals. En el cas de Bratislava, a més d’una recepció institucional, també hi ha prevista una degustació de productes catalans i una actuació musical.

A Portugal no es farà cap recepció institucional, ja que amb motiu de la Diada, dimecres passat es va fer un homenatge des de Lisboa a Manuel Seabra en reconeixement a la tasca de l’escriptor i traductor, autor del Diccionari Portuguès-Català, premiat amb la Creu de Sant Jordi el 2001.

Fora d’Europa hi ha actes previstos als Estats Units i a Xile. Demà la delegació del govern als Estats Units, Canadà i Mèxic ha organitzat una trobada institucional presidida pel seu delegat Andrew Davis, a la qual està previst que assisteixin membres del congrés i del senat nord-americà. També als Estats Units, es van convocar ahir concentracions a Nova York, Chicago, Washington, Dallas, Houston, Seattle, Minneapolis i Boston. A Xile, l’ANC va celebrar la Diada també ahir, amb l’actuació dels Castellers de Lo Prado a Santiago de Xile.