Un individu ha disparat contra diverses persones que estaven dins un cotxe en l’Avinguda Rio de Janeiro de Barcelona, prop de la Meridiana. Una de les persones ha mort i dues estan ferides. El mort és un home de trenta anys i els ferits un home també de trenta i una dona de vint-i-dos. Segons El País tots tres són de nacionalitat dominicana.

Mossos i Guàrdia Urbana estan buscant a la persona autor dels trets, que condueix un cotxe que ha estat identificat.

Tot indica que el tiroteig té relació amb una baralla que es podria haver produït dins un bar pròxim.

