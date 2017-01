Ingredients:

(per a quatre persones)

4 talls de pernil dolç gruixuts

1 terrina de formatge de fines herbes

2 ous durs

1 cullerada de tàperes

maonesa

8 espàrrecs petits

enciam, pastanaga ratllada, xerris i olives negres (per acompanyar)

Elaboració:

Partim els talls de pernil per la meitat. Posem la terrina de fines herbes en un bol juntament amb els ous durs aixafats, les tàperes picades i ho barregem amb un parell de cullerades de maonesa.

Estirem cada mig tall de pernil dolç i l’omplim amb el farcit, com si fos un caneló. Posem l’espàrrec a la punta. Emboliquem i col·loquem en una plata. A sobre hi posem una mica de maonesa i les olives negres. Al costat hi anirà la pastanaga ratllada.

Acompanyarem el rotllet amb una amanida d’enciam variat, amb tomàquets xerri. Per amanir-la, farem una vinagreta amb una cullerada de mel, dues cullerades de vinagre de Mòdena i una d’oli d’oliva. Sal i pebre. La remenem bé i la tirem per sobre.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]