La intèrpret catalana Montserrat Julió va morir a Madrid dijous passat, segons ha informat l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya en un apunt a la seva pàgina web recollit per Europa Press.

Nascuda a Mataró (Barcelona) el 1929, Julió va participar en produccions com ‘La tía Tula’, ‘Zampo y yo’, ‘Manolo’, ‘La nuit’ i ‘El puente’, a més d’haver estat exiliada a Xile durant la seva joventut per la Guerra Civil.

Durant els vuitanta, Julió va dirigir algunes obres de teatre a Catalunya, gairebé sempre associada al dramaturg Joan Oliver –pseudònim de Pete Quart–; cara habitual de les emissions d’Estudio 1 a Televisió Espanyola, les seves últimes aparicions, en els anys noranta, van ser en sèries de televisió com ‘Farmacia de guardia’ i ‘Hermanos de leche’.

