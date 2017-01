Les perles d’avui

Una escola de Grècia rep els nens refugiats cantant ‘L’estaca’. Moltes escoles de Grècia s’han organitzat per rebre i donar la benvinguda als infants refugiats que hi arriben. És una iniciativa del govern grec, d’oferir escolarització fins a final de curs als nens que fugen de conflictes i arriben al país. Grups de neonazis han arribat a atacar escoles de primària per protestar contra la mesura. Però les escoles combaten la intimidació amb més mostres de solidaritat, com la que es pot veure en aquest vídeo de Telesur que us oferim: els alumnes han rebut els nens refugiats cantant ‘L’estaca’, de Lluís Llach.

L’interactiu per a comparar pressupostos municipals. El Govern ha posat en funcionament una nova eina interactiva que permet conèixer i comparar el pressupost de tots els municipis de Catalunya. El recurs ha estat presentat aquest dimecres al II Congrés de Govern Digital, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). L’aplicació recull tota la informació relativa al pressupost dels municipis catalans al Portal Transparència Catalunya. S’hi poden cercar dades pressupostàries, comparar, conèixer l’evolució de la despesa i establir rànquings.

Puigdemont ridiculitza Albiol. La conferència d’ahir a Brussel·les ha estat un dels punts principals de la sessió de control al govern. El diputat del PP Xavier García Albiol ha retret al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que cap autoritat de la UE no assistís a l’acte. ‘En política es pot fer de tot menys el ridícul’, ha dit Albiol citant a Josep Tarradellas. ‘I encara menys al Parlament Europeu’, ha afegit.

Les notícies del dia

La conferència al Parlament Europeu. ‘No hi havia ningú rellevant’, deia el dirigent del PP Xavier Garcia Albiol avui sobre la conferència que van fer ahir al Parlament Europeu el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vice-president, Oriol Junqueras, i el conseller d’Afers Estrangers, Raül Romeva. Però sí que hi havia gent rellevant. En aquest article, VilaWeb us ofereix la llista dels eurodiputats que van assistir-hi. Pel cap baix, hi havia tots aquests. Els organitzadors van tenir algunes confirmacions d’assistència, però no tots els qui hi van anar van avisar, i en una sala tan plena de gent, completament desbordada, era difícil de controlar tothom qui hi va assistir, amb acreditació permanent al Parlament Europeu. (Vegeu la llista d’eurodiputats ací)

Pressupost 2017. La mesa sectorial entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i els sindicats educatius ha estat ‘molt productiva’ i la vaga prevista pel 9 de febrer es ‘replantejarà’, tal com han han explicat fonts sindicals a VilaWeb. En una reunió de més de quatre hores, s’ha pactat la incorporació de 5.500 docents més per al curs vinent. D’aquests, 4.7014 s’incorporaran als centres l’1 de setembre, 300 corresponen als docents que podran cobrar el juliol si han treballat més de 6 mesos i 497 corresponen als substituts. Amb aquest increment, el Departament accepta reduir una hora lectiva als docents, i es compromet a revisar la segona hora lectiva, que reivindiquen els professors, en el pressupost del 2018 en funció de la disponibilitat pressupostària. Llegiu-ne la informació ací.

Xelo Huertas, destituïda. Xelo Huertas ha estat destituïda avui com a presidenta del Parlament de les Illes Balears, un mes després d’haver estat expulsada de Podem, acusada d’haver vulnerat el codi ètic de la formació. Ho ha acordat la mesa, en una reunió en què ella no participava pel fet de ser part interessada. I l’acord ha estat possible perquè els representants del PP s’han avingut a votar a favor de la destitució, que es fa en aplicació del reglament de la cambra, segons el qual un diputat ha de deixar de formar part de la mesa si ja no forma part del seu grup parlamentari. Llegiu-ne la informació ací.

Les recomanacions

Entrevista a Marta Rovira. Avui a VilaWeb hem publicat una entrevista amb la secretària general d’ERC i portaveu de Junts pel Sí explica amb pèls i senyals la declaració d’independència i les conseqüències previstes. Llegiu-la ací.

Novetats a les llibreries… aquest gener. Us oferim una selecció de les novetats per a públic adult que trobareu a les llibreries del país aquest primer mes de l’any. Llegiu l’article ací.

