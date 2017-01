La mesa sectorial formada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i els sindicats educatius ha estat ‘molt productiva’ i la vaga prevista pel 9 de febrer es ‘reconsiderarà’, segons que han explicat fonts sindicals a VilaWeb. En una reunió de més de quatre hores, s’ha pactat d’incorporar 5.500 docents més per al curs vinent. D’aquests, 4.714 s’incorporaran als centres l’1 de setembre, 300 seran docents que podran cobrar el juliol si han treballat més de sis mesos i 497 són substituts. Amb aquest augment, el departament accepta de reduir una hora lectiva als docents i es compromet a revisar la segona hora lectiva, que reivindiquen els professors, en el pressupost del 2018 segons la disponibilitat pressupostària.

Ara els sindicats avaluaran la proposta separadament i dilluns es reuniran per a prendre una decisió conjunta. Ara com ara, diuen que la reunió ha anat molt bé i que són optimistes.

El departament de Meritxell Ruiz va comunicar la setmana passada als sindicats la proposta de reducció d’una hora lectiva, a més de la incorporació de 3.500 nous professors el curs vinent i 2.200 més entre el pressupost del 2018 i 2019. Tanmateix, el departament no accedia a estudiar la segona hora lectiva, principal demanda dels sindicats, que volen que el professorat català torni al nombre d’hores lectives d’abans de les retallades.

