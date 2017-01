Xelo Huertas ha estat destituïda avui com a presidenta del Parlament de les Illes Balears, un mes després d’haver estat expulsada de Podem, acusada d’haver vulnerat el codi ètic de la formació. Ho ha acordat la mesa, en una reunió en què ella no participava pel fet de ser part interessada. I l’acord ha estat possible perquè els representants del PP s’han avingut a votar a favor de la destitució, que es fa en aplicació del reglament de la cambra, segons el qual un diputat ha de deixar de formar part de la mesa si ja no forma part del seu grup parlamentari.

Huertas va ser expulsada el 22 de desembre perquè hom li atribueix una vulneració del codi ètic del partit. L’acusen d’haver amenaçat de votar contra el pressupost autonòmic per afavorir un company, Daniel Bachiller, també expedientat.

Amb tot, Huertas va presentar una demanda judicial contra Podem, que ha estat acceptada a tràmit pel jutjat de primera instància número 14 de Palma.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]