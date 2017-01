‘No hi havia ningú rellevant’, deia el dirigent del PP Xavier Garcia Albiol avui sobre la conferència que van fer ahir al Parlament Europeu el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vice-president, Oriol Junqueras, i el conseller d’Afers Estrangers, Raül Romeva. Però sí que hi havia gent rellevant. En aquest article, VilaWeb us ofereix la llista dels eurodiputats que van assistir-hi. Pel cap baix, hi havia tots aquests. Els organitzadors van tenir algunes confirmacions d’assistència, però no tots els qui hi van anar van avisar, i en una sala tan plena de gent, completament desbordada, era difícil de controlar tothom qui hi va assistir, amb acreditació permanent al Parlament Europeu.

Parlem només d’eurodiputats, però també hi havia mig centenar de membres d’ambaixades de diversos estats davant de la UE (no pas els ambaixadors, que a la mateixa hora tenien la recepció amb el nou president de la cambra, Antonio Tajani), representants de think tanks i periodistes i corresponsals de mitjans internacionals.

Vegeu la llista d’eurodiputats. Eren vint-i-nou, de cinc grups polítics, de setze països. Entre aquests hi ha quatre ex-ministres, un ex-vice-president del parlament i una candidata a la presidència de la cambra.

Grup Popular

László Tökés (Romania-Hongria). Ex-vice-president del Parlament Europeu

Francesc Gambús

Grup Socialista

Ana Gomés (Portugal)

Grup Conservador

Tomasz Poreba (Polònia)

Mark Demesmaeker (Flandes)

Helga Stevens (Flandes). Fou candidata a la presidència del Parlament Europeu

Grup Liberal

Antonio Marinho (Portugal)

Renata Weber (Romania). Ex-jutgessa del Tribunal de Drets Humans

Ivo Vajgl (Eslovènia). Ex-ministre d’Afers Estrangers

Petras Austrevicius (Lituània). Ex-ministre d’Afers Estrangers

Ivan Jalovcic (Croàcia)

Jozo Rados (Croàcia). Ex-ministre de Defensa

Izaskun Bilbao (País Basc)

Ramon Tremosa

Grup Verds-ALE

Tatiana Zdanoka (Letònia)

Alyn Smith (Escòcia)

Ian Hudgton (Escòcia)

Bodil Valero (Suècia)

Indrek Tarand (Estònia)

Jill Evans (País de Gal·les)

Margaret Auken (Dinamarca). Del Partit Socialista, ex-ministra de Medi

Ernest Urtasun

Lidia Senra (Galícia)

Xabier Benito (País Basc)

Josu Juaristi (País Basc)

Grup Esquerra Unitària

Liadh Ni Ríada (Irlanda)

Matt Carthy (Irlanda)

Sofia Sakorafa (Grècia)

Josep-Maria Terricabras

Jordi Solé

