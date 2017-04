Les perles del dia

Mariano Rajoy detingut… segons un diari belga. La Libre ha publicat avui una notícia sobre l’operació Lezo amb el següent titular: ‘La detenció de Mariano Rajoy amaga un PP en descomposició’. Evidentment la informació era errònia, ja que el detingut era l’ex-president de la Comunitat de Madrid Ignacio González. Poc després, el diari belga ha rectificat el titular: ‘La detenció d’un parent de Mariano Rajoy amaga un PP en descomposició’. Erroni novament. A la tercera se n’han sortit.

El països que fumen més cannabis. Avui és el dia internacional del cànnabis i el diari britànic The Telegraph ha publicat un mapa interactiu amb els països on més es fuma aquesta droga. Ni els Països Baixos, Els Estats Units o Uruguai, tots elles països on s’ha descriminalitzat el consum, encapçalen la llista. Islàndia ocupa el primer lloc: el 18,3% consumeix cànnabis.

Un Sant Jordi per a donar suport al referèndum. El coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, ha demanat de fer de la diada de Sant Jordi una jornada de suport al referèndum, una reivindicació que és molt transversal, gran i ample de la ciutadania. Ho ha assegurat des de la seu de CCOO on algunes entitats col·laboradores han anat a buscar el material que el dia 23 faran servir per recollir adhesions al Pacte. Elena ha assegurat que ja són 4.000 les persones que s’han inscrit com a voluntàries als més de mil punts de signatures que hi haurà repartits pel país. Són el doble de les persones que els organitzadors havien reclamat inicialment. Ací podeu continuar la lectura.

Puigdemont es reuneix amb diputats suïssos. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s’ha reunit al Palau de la Generalitat amb quatre diputats suïssos per abordar la situació política catalana i el referèndum. El govern ha explicat que la delegació suïssa havia estat convidada pel Diplocat i per la delegació del govern a França i a Suïssa. Més informació ací.

Daniel Sanjuan, premi Guillem Agulló a títol pòstum. El premi Guillem Agulló reconeixerà a títol pòstum l’advocat de la Comissió d’Ajuda al Refugiat del País Valencià Daniel Sanjuan. El premi es lliurarà dimarts vinent, dia de les Corts Valencianes, en el marc de diversos actes commemoratius. Amb el guardó es vol reconèixer la tasca de Sanjuan -que es va morir al gener de l’any passat- en la defensa dels drets humans i en la lluita pel tancament dels CIE. Continueu llegint ací.

Un ex-cònsol britànic desmunta els arguments espanyols contra la independència. El grup de discussió del parlament britànic sobre Catalunya, fet el mes passat a Westminster, va acollir un acte de la sectorial d’Anglaterra de l’ANC sobre la necessitat de donar una resposta democràtica a les aspiracions polítiques de Catalunya. Geoff Cowling, ex-cònsol britànic a Barcelona, va fer-hi una de les intervencions més dures. Va criticar els arguments espanyols contra la independència i va dir que la constitució espanyola era massa rígida per a oferir una solució a les demandes del Principat. Segons Cowling, la constitució no escrita del Regne Unit permet al govern de no dependre ‘de les decisions dels polítics del passat’ i, per tant, d’afrontar nous escenaris polítics com el referèndum escocès: ‘Algunes vegades encarar les realitats polítiques del moment és més important que no pas fer seguidisme d’una legislació passada’. ‘No crec que això passi a Espanya’, va afegir.

Marhuenda nega les coaccions. El director del diari ‘La Razón’, Francisco Marhuenda, ha afirmat davant del jutge Eloy Velasco de l’Audiència Nacional que mai no ha pressionat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ni ha intentat influir en cap procés judicial. Marhuenda i el president del diari, Mauricio Casals, han declarat avui com a investigats per un delicte de coacció. Presumptament van pressionar Cifuentes perquè no denunciés un seguit d’irregularitats en el finançament del PP de Madrid. Ací més informació.

Avui a VilaWeb hem publicat amb el delegat del govern al Regne Unit, Sergi Marcén. Amb ell parlem sobre les eleccions anticipades, el Brexit i els possibles efectes sobre el procés. La podeu llegir ací: Sergi Marcén: ‘El govern britànic no es pronunciarà fins que Catalunya no sigui un estat independent’.

Aquest cap de setmana se celebra la primera ronda de les eleccions presidencials a França. En aquest sentit, expliquem què pot fer el sobiranisme nord-català en aquest comicis: Què votaran diumenge els sobiranistes nord-catalans?

Hi ha alternatives a la UE? Avui hem publicat un anàlisi sobre les possibles sortides internacionals d’una Catalunya independent més enllà de la Unió Europea. L’EFTA i dues alternatives més per a una Catalunya independent fora de la UE

Montserrat Serra conversa amb dues veus de la nova literatura catalana a les portes de Sant Jordi: Anna Ballbona i Raül Garrigasait, escriptors sota la quarantena que fan una dissecció del sector.

A més, podeu llegir les opinions de Pere Cardús i Roger Cassany.

