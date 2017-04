El director del diari ‘La Razón’, Francisco Marhuenda, ha afirmat davant del jutge Eloy Velasco de l’Audiència Nacional que mai no ha pressionat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ni ha intentat influir en cap procés judicial. Marhuenda i el president del diari, Mauricio Casals, han declarat avui com a investigats per un delicte de coacció. Presumptament van pressionar Cifuentes perquè no denunciés un seguit d’irregularitats en el finançament del PP de Madrid.

Després que s’hagi filtrat una conversa telefònica de Marhuenda amb un altre dels detinguts en l’operació policial, Edmundo Rodríguez, conseller del diari, el director de ‘La Razón’ ha demanat perdó a la cap de gabinet de Cifuentes, Marisa González, a la que en aquella conversa titllava de ‘puta’. ‘No vaig estar en el meu dia més brillant. No li ho vaig dir perquè fos dona, que no només tinc filles. Va ser un comentari col·loquial desafortunat’, ha explicat.

Més enllà d’això, Marhuenda ha insistit a preguntes dels periodistes que mai no ha fet res malament i ha reiterat que tornaria a fer exactament el mateix. També ha assenyalat que coneix Cifuentes des de fa 30 anys i que ella mateixa podria confirmar que mai no l’ha pressionada. Així mateix, ha volgut contextualitzar la conversa filtrada amb Rodríguez: ‘És una conversa amb un amic, que el pobre està desesperat. Sempre m’ha dit que és innocent’, ha explicat.

