La setmana va començar marcada per les desconfiances dins del govern pel referèndum i va esclatar ahir amb la filtració de David Bonvehí i les declaracions creuades entre el PDECat i ERC. L’unionisme en bloc no ha deixat passar l’oportunitat i ha sortit, novament, a matar el procés i a demanar eleccions. Això no és nou. Els partits unionistes fa anys que van dient que el procés s’ha mort, s’ha desinflat, s’ha aturat, s’ha suspès, ha perdut força i ha fracassat. I tanmateix, el govern continua compromès amb el referèndum, que s’ha de fer al setembre, i en el qual, segons el CEO, hi participaria una majoria àmplia de la població (també bona part dels votants de partits contraris a la independència) i hi guanyaria el sí.

Fins a quaranta vegades ha sortit l’unionisme a matar el procés abans d’hora:

El procés, en suspens – e-notícies, 9 d’octubre de 2014

L’ ex-rector de la UB considera que el procés s’ha acabat com s’havia d’acabar, malament – Libertad Digital, 10 d’octubre de 2014

de la UB considera que el procés s’ha acabat com s’havia d’acabar, malament – Digital, 10 d’octubre de 2014 Camacho dóna per acabat el procés – El Periódico, 14 d’octubre de 2014

Camacho: ‘El procés arriba aquesta setmana a la seva fi’ – Directe.cat, 3 de novembre de 2014

El sobiranisme català perd força – El Periódico, 4 de març de 2015

Jordi Canyas : ‘El procés independentista ha mort’ – Crónica Global, 8 de març de 2015

: ‘El procés independentista ha mort’ – Global, 8 de març de 2015 EUiA dóna per mort el procés sobiranista pels interessos electorals – NacióDigital , 30 de març de 2015

, 30 de març de 2015 Ciutadans afirma que el full de ruta és un intent de revifar un procés sobiranista mort – ARA, 31 de març de 2015

que el full de ruta és un intent de revifar un procés sobiranista mort – ARA, 31 de març de 2015 Cau l’independentisme – La Razón , 3 de juliol de 2015

, 3 de juliol de 2015 Rajoy, davant del desafiament català: ‘Això s’ha acabat’ – Mediterráneo Digital, 9 de novembre de 2015

Digital, 9 de novembre de 2015 Ciutadans augura noves eleccions i creu que JxSí i la CUP certificaran la defunció del procés si no hi ha acord – El Punt – Avui, 1 de desembre de 2015

i la CUP certificaran la defunció del procés si no hi ha acord – El Punt – Avui, 1 de desembre de 2015 Girauta dóna el procés per acabat i assegura que mai no diria a Rajoy que no és decent – Betevé , 15 de desembre 2015

dóna el procés per acabat i assegura que mai no diria a Rajoy que no és decent – , 15 de desembre 2015 Jordi Roca (PP): ‘El procés català està mort’ – Circ de Tarragona, 18 de desembre de 2015

El procés s’ha acabat: a veure què carai comença – Unió Catalanista de Sabadell, 4 de gener de 2016

El procés es desinfla – e-notícies, 18 de març de 2016

L’independentisme perd força – La Vanguardia, 4 d’abril de 2016

Girauta : ‘El procés ha fracassat, no cal perdre-hi el temps’ – El Periódico, 29 de maig de 2016

: ‘El procés ha fracassat, no cal perdre-hi el temps’ – El Periódico, 29 de maig de 2016 Albiol insta Puigdemont a declarar mort el procés – El Punt-Avui, 8 de juny de 2016

Ciutadans dóna el procés per acabat – NacióDigital , 8 de juny de 2016

, 8 de juny de 2016 Ningú no demanarà perdó pel procés – El Mundo, 9 de juny de 2016

Albiol dóna per mort el procés – e-notícies, 9 de juny de 2016

L’oposició dóna per mort el procés sobiranista – El Punt-Avui, 9 de juny de 2016

El procés independentista es desinfla a Catalunya – Periodista digital, 19 de juny de 2016

Albiol reclama a Puigdemont un projecte que no sigui excloent i afirma que el procés ha mort – Agència Catalana de Notícies, 7 de juliol de 2016

Iceta crida a tornar al peix al cove davant un procés que acabarà en fracàs o desastre – ARA, 18 de novembre de 2016

crida a tornar al peix al cove davant un procés que acabarà en fracàs o desastre – ARA, 18 de novembre de 2016 L’independentisme s’ofega i perd força – El Confidencial, 18 de novembre de 2016

El sobiranisme es mostra fràgil en l’any clau del procés – El Mundo, 2 de gener de 2017

Albiol dóna per mort el procés – e-notícies, 19 de febrer de 2017

Iceta dóna per acabada la legislatura i demana eleccions – VilaWeb, 3 de març de 2017

dóna per acabada la legislatura i demana eleccions – VilaWeb, 3 de març de 2017 Ciutadans considera que el Consell de Garanties ha sentenciat el ‘ game over ‘ de Puigdemont – NacióDigital , 3 de març de 2017

‘ de Puigdemont – , 3 de març de 2017 El PP dóna el procés per acabat i posa en valor l’autogovern – ARA, 10 de març de 2017

l’autogovern – ARA, 10 de març de 2017 Albert Rivera avala Millet i Montull i mata el procés per enèsima vegada – Directe.cat, 10 de març de 2017

El PP català dóna per mort el procés i reivindica a Tarradellas – El Mundo, 11 de març de 2017

– El Mundo, 11 de març de 2017 El procés mor en la foscor – El País, 12 de març de 2017

Ayllon (PP) diu que el procés està inhabilitat i ho dóna per resolt – Al Dia, 17 de març de 2017

(PP) diu que el procés està inhabilitat i ho dóna per resolt – Al Dia, 17 de març de 2017 Cospedal adverteix que l’independentisme morirà a l’escullera de la llei – El Nacional, 25 de març de 2017

adverteix que l’independentisme morirà a l’escullera de la llei – El Nacional, 25 de març de 2017 El procés, entre el cansament i la falta de respecte – Crónica Global, 2 d’abril de 2017

Global, 2 d’abril de 2017 L’oposició dóna per mort el procés després de la confessió de Bonvehí – El Periódico – 13 d’abril de 2017

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]