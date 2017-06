El 23 de juny a la matinada la Flama del Canigó es renova al cim d’aquesta muntanya i en un sol dia centenars de voluntaris distribueixen el foc per tot el país per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Així comença, cada any, la celebració d’una festa ancestral vinculada al solstici d’estiu, que és també un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana.

Enguany el foc de la Flama arribarà a centenars de poblacions de tot el país: des de Catalunya Nord, on neix, al Principat, passant per Andorra. La ruta de la flama continuarà fins al País Valencià, on serà rebuda en sis poblacions: Castelló de la Plana, Cullera, Nules, València, Gandia i Guardamar, als confins del país. I el foc de la Flama enguany també arribarà per primera vegada a Mallorca, on serà rebut al castell d’Alaró. El batlle de la població, Guillem Balboa, recollirà el foc al Parlament de Catalunya i el transportarà fins a Mallorca per recuperar la tradició. Com en la majoria dels indrets del país, a Alaró la Flama serà rebuda amb una gran revetlla que inclourà foguera, un sopar popular i música.

A Òmnium Cultural, l’entitat que coordina la rebuda de la Flama al Principat, expliquen que les festes populars i tradicionals són una eina bàsica de cohesió i de construcció col·lectiva. Com totes les tradicions, es va renovant i adaptant a les noves realitats socials i culturals. En vista dels nous desafiaments socials, la cultura popular és una bona eina de transformació i de cohesió. Per això es vol donar un nou impuls a la festa de Sant Joan amb l’objectiu que la Flama del Canigó arreli en el màxim nombre de municipis i ciutats del país i esdevingui el referent nacional de la festa de Sant Joan.

