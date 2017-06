El desembre del 2016 hi havia cinc diputats no adscrits als tres parlaments del país. A hores d’ara, ja en són dotze. En els últims mesos, diverses crisis dels grups parlamentaris han fet que alguns diputats se’n desvinculessin i passessin al grup mixt o al grup dels no adscrits. Tècnicament, els diputats no adscrits són set: sis a les Corts Valencianes i un al Parlament de Catalunya. Els altres cinc són diputats del parlament balear que ara formen part del grup mixt.

El darrer episodi ha estat la renúncia de quatre diputats de Ciutadans a les Corts Valencianes: l’ex-portaveu Alexis Marí i els diputats David de Miguel, Alberto García i Domingo Rojo, que s’han donat de baixa del partit per discrepàncies internes.

El PP, C’s i Podem alimenten els no adscrits a les Corts Valencianes

A les Corts Valencianes, hi ha sis diputats no adscrits després de la renúncia dels quatre diputats de Ciutadans. Fins ara n’hi havia dos, Miguel Domínguez (PP) i Covadonga Peremarch (Podem).

Domínguez va ser conseller de Seguretat de l’Ajuntament de València en l’etapa de la batllessa Rita Barberá. La justícia el va encausar per un presumpte emblanquiment de capitals vinculat al cas Taula, que afecta diversos càrrecs del PP de València. Un cop investigat, va sortir del grup del PP a les Corts però va decidir de mantenir l’escó. El partit es va mostrar satisfet amb aquesta decisió i va evitar de demanar-li l’acta.

Pel que fa a Peremarch, Podem la va suspendre de la militància i la va inhabilitar per a ocupar càrrecs públics. El motiu, unes presumptes irregularitats en el procés de primàries d’Alacant en què se l’acusa d’haver inscrit familiars d’altres municipis perquè la votessin. Malgrat que el partit va demanar-li l’acta, ella va defensar la seva innocència i va negar-se a abandonar les Corts.

El grup mixt de les Illes: de tres diputats a cinc

El cas de les Illes és diferent. Hi ha un grup mixt format per cinc diputats: els dos de Ciutadans que no van poder formar grup parlamentari, la diputada de Gent per Formentera Sílvia Tur i les ex-diputades de Podem Xelu Huertas i Montse Seijas. El grup mixt funciona com un grup parlamentari, però té alguns inconvenients, com ara menys subvencions respecte dels grups propis, menys visibilitat, menys temps d’intervenció, menys espais i assessors propis i menys pes en les comissions.

Al principi de l’actual legislatura, el grup mixt del Parlament de les Illes era compost per tres diputats. C’s només va aconseguir dos diputats a Mallorca, Xavier Pericay i Olga Ballester. El reglament de la cambra estableix que, per a formar grup propi, calen com a mínim tres diputats; per tant, C’s va quedar-se sense grup parlamentari. A ells, s’hi va sumar Sílvia Tur, cap de llista de Gent per Formentera (GxF). A Formentera només s’escull un representant i GxF s’havia presentat en coalició amb el PSIB.

Només de començar el 2017, dues diputades de Podem van unir-se al grup mixt. Una d’elles és Xelo Huertas, que era la presidenta de la cambra fins al gener. Podem va expulsar-la del partit, juntament amb la diputada Montse Seijas, per un presumpte cas de corrupció interna en què s’investiga si van fer servir el seu càrrec per a beneficiar Daniel Bachiller, secretari d’acció institucional. Podem va suspendre-les de militància el desembre, i el parlament va destituir Huertas de la presidència el 25 de gener.

El cas de Germà Gordó

A Catalunya, fins fa poques setmanes no hi havia cap diputat no adscrit. La presumpta vinculació de l’ex-conseller de Justícia Germà Gordó amb la trama del cas 3% i la pressió que van exercir Junts pel Sí i el PDECat va acabar amb la seva renúncia. Malgrat que la direcció del PDECat va demanar-li que abandonés el parlament, ell va decidir de mantenir l’escó.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]