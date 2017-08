La frase llegendària ‘Houston, tenim un problema’ ha pres un nou sentit darrerament, a mesura que la pluja associada a l’ex-huracà Harvey ha convertit la ciutat texana en un autèntic riu. La gran majoria dels carrers hi són completament inundats, fins a altures mai vistes. De moment hi ha sis morts documentats, però sembla que n’hi haurà molts més.

Des de l’estació espacial internacional, els astronautes han enviat fotos impressionants de Houston i han recordat quantes vegades, després de pronunciar la frase ‘Houston, tenim un problema’, el centre de control de la NASA, situat en aquesta ciutat, els havia ajudats. ‘Tant de bo ho poguéssim fer nosaltres avui, han dit.’

L’aiguat que hi cau des de fa dos dies i que continuarà durant tres dies més, pel cap baix, hi ha fet créixer el nivell de l’aigua prop d’un metre de mitjana. L’àrea de Houston –que és la quarta ciutat més poblada dels EUA, amb més de sis milions d’habitants– és seriosament amenaçada, amb evacuacions obligades.

Des de dissabte, els canals que travessen la ciutat han sortit de mare i en molts barris l’aigua ja arriba a les teulades. Els serveis d’emergència no poden ni tan sols definir quina part de la ciutat es troba en perill imminent.

També hi ha esclatat la polèmica política: hi ha qui es pregunta per què el batlle de la ciutat i el governador no van ordenar d’evacuar la ciutat de seguida. Ara mateix totes les autopistes que l’envolten són inundades.

Ací podeu seguir les emissions en directe de la CBS sobre Houston:

