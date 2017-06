El PP català presenta avui, conjuntament amb Ciutadans, una moció a Badalona en contra el referèndum del primer d’octubre. El text defineix la consulta com a ‘il·legal’ i demana a la batllessa de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, que ‘no posi la ciutat ni les institucions municipals a favor de cap causa política i que es dediqui a governar per a tots els ciutadans’. En una entrevista a VilaWeb, Sabater va assegurar que ‘cap demòcrata no supeditarà el clam de fer el referèndum’.

Guanyem Badalona governa la ciutat en coalició amb ERC i ICV-EUiA. En total tenen deu regidors, els mateixos que el PP, que encapçala Xavier Garcia Albiol. En aquest sentit, el paper que puguin jugar els quatre regidors del PSC, soci habitual del govern municipal, serà clau per a tombar o aprovar la moció. Cal recordar que els darrers dies diversos grups municipals socialistes, com ara a Blanes o Girona, han mostrat el seu suport al referèndum.

Amb la votació, el PP intenta posar contra les cordes els socialistes, però també els comuns. ‘Els grups parlamentaris del Partit Popular, Partit Socialista de Catalunya, Ciutadans i Catalunya Sí que es Pot, han anunciat que no estan d’acord amb la celebració unilateral d’aquest referèndum’, diu la moció.

Ahir el president del PSC de Badalona, Àlex Pastor, va ser entrevistat a Badalona Matí i no va voler revelar quin seria el vot de la formació. Tanmateix, va afirmar —com diu la moció del PP— que el referèndum és il·legal. ‘Que el referèndum és il·legal ho diu la Comissió de Venècia, els juristes del parlament i el Consell de Garanties Estatutàries’, va afirmar.

Manifestació pel referèndum

A les sis del vespre, coincidint amb l’hora de la votació, el Pacte Local pel Referèndum ha convocat una protesta a la plaça de la Vila. La concentració pretén reivindicar ‘una ciutat democràtica on la ciutadania pugui exercir el seu dret de decidir sobre el futur del país’.

27/6 18 h: CONCENTRACIÓ A LA PL DE LA VILA. Per la democràcia i el Referèndum, rebutgem la moció de PP i C's. A #Badalona votem. #AquíVotem! pic.twitter.com/oLPGR2BByD — ReferèndumBDN (@referendumbdn) June 26, 2017

Entre les entitats adherides al pacte hi ha Òmnium Cultural, l’ANC, la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc, la Comissió de Festes de Badalona, l’Ateneu Cultural de Llefià, Comissions Obreres o la SEPC.

L’estratègia del PP: el no al referèndum de les grans ciutats

El president del PP català, Xavier Garcia Albiol, va anunciar la setmana passada que presentaria mocions contra el referèndum a tots els ajuntaments on el partit té representació. En un comunicat, especificava que l’objectiu és aconseguir aprovar les mocions als municipis principals de l’àrea metropolitana de Barcelona, així com a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, perquè ‘representen el 80% de la població catalana, i és precisament on els independentistes no tenen força’.

D’aquesta manera el PP demana que les ciutats es posicionin ‘clarament al costat de la democràcia, la llibertat i l’estat de dret’. La sots-secretaria d’Acció Política del partit ja ha fet arribar a tots els grups municipals populars el text de la moció.

Per tant, Badalona només és el primer graó d’un reguitzell d’ajuntaments on se sotmetrà la moció a votació. Aquesta setmana, concretament dijous, també arribarà al ple de Terrassa. Tanmateix, la majoria sobiranista al consistori no permetrà aprovar-la. En una entrevista a VilaWeb, el batlle, Jordi Ballart (PSC), va explicar que no pensa posar obstacles perquè la gent pugui votar.

El 6 de juliol, la moció es presentarà a Granollers. La ciutat, governada pel PSC de Josep Mayoral amb majoria absoluta, es va adherir al Pacte Nacional pel Referèndum, malgrat el rebuig públic que havia expressat la direcció nacional del partit en boca del seu secretari d’organització, Salvador Illa.

