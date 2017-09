[Aquest és el segon editorial que publiquem avui sobre el cop d’estat en marxa. El primer el trobareu ací]

El Govern de Catalunya ha reaccionat de manera oficial al cop d’estat ordenat per Mariano Rajoy. I ho ha fet aplicant el principi més sagrat de qualsevol negociació que vulga acabar amb èxit: no moure’s de la posició inicial.

El cop d’estat intenta que no votem el primer d’octubre perquè saben que tant la participació com el vot sí justificarien i legitimarien la proclamació de la república. I és fruit de la desesperació del govern espanyol en veure que van passant els dies i no aconsegueixen frenar-nos. Davant això la reacció no podia ser cap altra que reafirmar-se en fer allò que els colpistes no volen que fem: el referèndum. I continuar la via de les mobilitzacions pacífiques, evitant precisament les seues provocacions.

El Govern situa així la resposta en el pitjor terreny possible pels colpistes. Ells avui han travessat la línia vermella i ja n’estan patint les conseqüències. La unitat de les forces polítiques catalanes en la lluita contra la repressió ja va més enllà del que és el bloc independentista, a Espanya creix la indignació i les reaccions de suport al govern de la Generalitat i a Europa la incredulitat donarà pas en les pròximes hores a la preocupació i probablement a la presa de decisions.

Més enllà de qualsevol altra consideració el que importa ara és saber quina és la nostra jugada guanyadora, tenir-la ben clara. I aquesta no és cap altra que votar el primer d’octubre i guanyar amb molta claredat. Això és el que tem Mariano Rajoy. Per això han fet aquest cop d’estat.

D’ací al primer d’octubre, doncs, mobilització permanent al carrer obstaculitzant les actuacions de la guàrdia civil, defensa col·lectiva davant qualsevol agressió vinga d’on vinga i vaja contra qui vaja, fermesa en favor de les llibertats civils i nacionals i unitat per guanyar.

