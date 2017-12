La naturalesa de les eleccions del 21 de desembre, convocades pel govern espanyol en virtut de l’article 155, fa que la neutralitat del recompte desperti les sospites de molts catalans. Com ja va explicar VilaWeb a l’article ‘Es pot manipular el recompte electoral del 21-D?‘, la clau per a garantir que el recompte es fa adequadament és que es faci de manera descentralitzada i sota la mirada dels interventors i apoderats de les candidatures. L’excepcionalitat de les eleccions fa que els partits independentistes demanin apoderats més enllà dels seus afiliats i simpatitzants, com és habitual. Justament, Esquerra Republicana va anunciar dijous que ja havia aconseguit 14.000 apoderats per al 21-D.

Per saber què significa ser apoderat, VilaWeb n’ha resolt els dubtes més freqüents:

Què és un apoderat?

Un apoderat és una persona que representa una candidatura concreta i vetlla pels seus interessos durant el dia de les eleccions. L’apoderat representa la candidatura en una circumscripció electoral concreta, que no cal que sigui la mateixa on vota. Poden ser apoderats els ciutadans majors d’edat en ple ús dels seus drets civils i polítics que hagin estat designats com a tals davant la Junta Electoral per la candidatura.

Quina és la tasca d’un apoderat?

Els apoderats han de defensar els interessos de les candidatures que representen. Per fer-ho, poden accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el desenvolupament de la votació i de l’escrutini en qualsevol mesa, formular reclamacions i protestes i demanar certificacions. A més, si en una mesa no hi ha interventors de la seva candidatura, poden actuar-hi com a tals i participar de les deliberacions amb veu però sense vot.

Durant la jornada electoral, la principal tasca de l’apoderat és vetllar que sempre hi hagi paperetes de la candidatura tant a les taules com dins de les cabines de votació. També ha de vigilar que les paperetes siguin al costat de les de les altres candidatures. Si en qualsevol moment l’apoderat observa que no hi ha paperetes, ho ha de comunicar immediatament al president de la mesa per tal que es reposin. En cas que en el col·legi no n’hi hagi prou, pot demanar al president que interrompi immediatament la votació per tal que es reclamin a la Junta Electoral. La votació es pot interrompre una hora com a màxim i tan sols es reprendrà quan les paperetes siguin al seu lloc. El període de votació s’allargarà després de les vuit del vespre tanta estona com hagi estat interromput.

Durant l’escrutini, l’apoderat ha de seguir el recompte de vots i intervenir quan sigui necessari. Ha de tenir cura que tots els vots de la seva candidatura quedin adequadament reflectits a l’acta, impugnar els vots que consideri nuls i recollir una còpia de les actes d’escrutini i de l’acta de la sessió de cada mesa electoral.

Quina diferència hi ha entre un apoderat i un interventor?

Les funcions d’apoderats i interventors són similars: poden examinar el desenvolupament de la votació i l’escrutini, formular reclamacions i protestes i demanar certificats. Així i tot, no es pot ser apoderat i interventor alhora i hi ha algunes diferències.

Els interventors estan assignats a una mesa electoral concreta, on no hi pot haver més de dos interventors per cada candidatura. Té dret de votar en aquella mesa, encara que no sigui on vota habitualment. Ha de signar totes les actes (constitució, escrutini i sessió) de la mesa i ha de ser-hi físicament durant tot el dia.

L’apoderat, en canvi, pot complir les seves funcions a qualsevol mesa de la seva circumscripció electoral i n’hi poden haver tants com vulguin, a diferència dels interventors. Només té dret de vot a la mesa on està censat (fins i tot si fa d’apoderat en una altra circumscripció electoral i ha de votar per correu).

Podeu ser apoderats si aquell dia treballeu?

Sí. Segons la llei electoral (art. 76.4 de la LOREG), els assalariats i els funcionaris que acreditin la seva condició d’apoderats tenen dret a un permís retribuït de tota la jornada el dia de la votació.

Com podeu fer-vos apoderats?

Les candidatures independentistes han fet crides obertes per tal que ciutadans no afiliats als partits siguin apoderats. Esquerra Republicana ha creat el web apoderats.cat, on hi ha un formulari per inscriure-s’hi i una explicació detallada de què implica ser apoderat. La CUP també ha obert un formulari i Junts per Catalunya demana que els ciutadans que els vulguin ajudar enviïn un correu a interventorsiapoderats@juntsxcat.cat amb noms i cognoms, correu electrònic, telèfon de contacte, municipi i codi postal.

Fins quan podeu registrar-vos com a apoderats?

Els partits poden registrar apoderats i interventors fins tres dies abans del 21 de desembre, data de les eleccions. Així i tot, la web d’ERC estableix com a data límit per a inscriure-s’hi el 15 de desembre a les 23.59.

