El desembre arribarà amb fred rigorós a tot el país. Dimecres entrarà al Principat una massa d’aire polar que farà caure la temperatura i durà nevades. El refredament serà més fort encara divendres, 1 de desembre, quan els termòmetres davallaran entre 5 graus i 10 arreu del país. El cap de setmana es preveuen glaçades fortes al Pirineu, moderades a l’interior i febles al litoral.

A més, segons el Servei Meteorològic, nevarà al Pirineu i al pre-Pirineu i durant el cap de setmana pot caure alguna nevada o calamarsada en punts del quadrant nord-est. Així mateix, el vent bufarà amb intensitat i alçarà un fort onatge.

A les Illes, a partir de divendres la temperatura mínima serà de tres graus i no pujarà de dotze. Al País Valencià, caurà fins a dos graus sota zero i no passarà de tretze. A Andorra, hi nevarà i el refredament serà molt fort: una màxima de cinc graus positius dissabte i una mínima que pot arribar a dotze sota zero.

