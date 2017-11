L’actor Toni Albà és investigat per injúries i haurà de declarar el 30 de gener al jutjat de Vilanova i la Geltrú. Ell mateix hi ha anat avui a recollir la citació. En declaracions als mitjans de comunicació ha assegurat que desconeixia per quin motiu l’investigaven, però ha dit que al jutjat hi havia un informe de la policia espanyola en què hi havia fotografies d’ell vestit de rei espanyol.

