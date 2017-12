La consellera d’Agricultura i número 1 d’ERC per la demarcació de Lleida, Meritxell Serret, ha assegurat aquest diumenge que el possible trasllat a Sixena de les quaranta-quatre obres en litigi que són al Museu de Lleida des de fa dècades per part de la Guàrdia Civil és ‘una imatge inconcebible en un estat democràtic’.

Des de Brussel·les i a través d’uns vídeos difosos a les xarxes socials, Serret ha dit que és ‘inconcebible que un museu, que és un símbol de cultura, sigui ocupat de manera violenta’. En aquest sentit, Serret ha dit que no es pot acceptar que ‘s’utilitzi la cultura com un element de divisió, com una arma política’.

🎥@MeritxellSerret sobre #Sixena: “Avui potser la Guàrdia Civil entra fent ús de la força al Museu de Lleida🖼, és inconcebible en un estat democràtic. Nosaltres defensarem preservar sempre la cultura” #femrepública #DefensemelMuseu pic.twitter.com/QDMXmBlgdL — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 10 de desembre de 2017

La consellera ha acusat al PP, el PSC i Ciutadans de permetre l’operatiu amb l’aval de l’article 155 de la constitució espanyola, que ha dit que vulnera ‘tots els drets democràtics’ i ‘tots els valors ètics’.

