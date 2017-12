La número dos de la llista d’ERC per Barcelona, Marta Rovira, ha criticat ‘el bloc de la dictadura del 155’ i els ha acusat de connivència amb actituds antidemocràtiques. ‘El PP, el PSC i Cs permeten que el feixisme corri impune pels carrers de Catalunya’, els ha etzibat, en referència al creixent nombre d’agressions ultres.

En un acte de campanya a Girona juntament amb la consellera Dolors Bassa, Rovira ha dit: ‘Som i serem els més fidels i lleials que als mandats democràtics que ens donin els ciutadans del país i els complirem fins el final’. El número dos per Girona, Roger Torrent, ha defensat Rovira: ‘Volen anar contra gent honrada i honesta com la Marta. Ens hem trobat entrebancs, però persistim i resistim. Perquè ells també saben que som l’única garantia de parar els peus al bloc monàrquic del 155’.

Bassa ha insistit en la necessitat de convèncer indecisos perquè donin suport a la llista d’Esquerra: ‘Hi ha d’haver una votació i un govern responsable. I això només ho tenim amb la garantia d’ERC’, ha dit. També ha lamentat que els republicans no puguin comptar amb el seu candidat, Oriol Junqueras, durant la campanya.

‘Estic indignada per escoltar i veure que l’autoritarisme vol fer defensa per sobre de la democràcia i aquesta indignació és la que fa que digui que per aquí no passaran’, ha sentenciat.

