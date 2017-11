Si a Barcelona no se superessin els límits de contaminació recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) cap dia de l’any es podrien evitar 250 morts prematures i 1.500 ingressos hospitalaris. És la conclusió d’un nou estudi de l’Agència de Salut Pública de Barcelona presentat aquest dimecres.

En concret, complir amb els límits establerts per l’OMS per als nivells de diòxid de nitrogen (NO2) evitaria 90 defuncions anuals i 67 hospitalitzacions i 162 morts i 1.386 urgències més si també es respectessin els límits pel que fa a les partícules en suspensió PM 2.5. Les malalties provocades per aquests dos contaminants són respiratòries i cardiovasculars. La tinent d’alcaldia d’Urbanisme, Ecologia i Mobilitat, Janet Sanz, ha defensat les mesures de restricció de la circulació als cotxes més contaminants: ‘Tenim molt clar que val la pena fer l’esforç perquè l’objectiu central no és altre que salvar vides’.

