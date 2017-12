Tot el personal de les delegacions de la Generalitat a l’exterior ha estat acomiadat i les oficines seran tancades de facto. El secretari general del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Aleix Villatoro, ha enviat una carta els treballadors on els comunica la decisió del ministre d’Afers Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, de tancar les oficines i extingir la relació laboral dels treballadors a partir del 31 de desembre. Quan el president espanyol, Mariano Rajoy, va anunciar les mesures que prenia d’acord amb l’article 155 ja va suprimir les funcions de totes les delegacions exteriors excepte la de Brussel·les. Amb aquest pas, el govern espanyol gairebé compleix l’objectiu d’eliminar l’acció exterior de la Generalitat.

L’acomiadament tindrà efecte el 31 de desembre, quan es farà el saldo i quitança del personal. A la carta enviada pel ministre espanyol, es comunica que a cada delegació només hi quedarà una persona amb funcions de ‘liquidadora’. La delegació de Brussel·les no s’ha vist afectada perquè a la capital europea hi ha oficines de totes les comunitats autònomes. No tots els treballadors acomiadats són funcionaris, les delegacions tenien autonomia financera per contractar personal d’acord amb el règim laboral del país on eren.

