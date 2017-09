El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha cancel·lat el viatge oficial que tenia previst fer el divendres a Tallín (Estònia) per a participar a la cimera informal de la Unió Europea, segons que han informat fonts de La Moncloa, que apunten que Rajoy seguirà des de Madrid els esdeveniments de cara a la data de l’1-O i presidirà també la reunió del Consell de Ministres de divendres.

El viatge a Tallín havia de culminar una setmana de contactes internacionals del president espanyol i implica un canvi de criteri del seu equip, que inicialment havia apuntat que la seva presència no era indispensable en les jornades immediatament anteriors al referèndum. Segons fonts de La Moncloa, Rajoy ja ha parlat amb el primer ministre d’Estònia per disculpar la seva presència. Les mateixes fonts destaquen que es tracta d’ua cimera informal i de caràcter deliberatiu on no es prendrà cap acord. “‘decidit que la seva presencia no és indispensable, apunten.

