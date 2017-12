El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comparegut avui des de Brussel·les per analitzar la retirada de l’euroordre d’extradició per part de la justícia espanyola. ‘Quan el món els mira ja no són tan valents. Quan no poden controlar tota la cadena, quan no tenen jutges amics, ni fiscals que afinen, i tenen tot el món mirant, ja no són tan valents’, ha declarat.

Acompanyat dels consellers exiliats a Brussel·les, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Toni Comín, el president s’ha preguntat perquè l’estat espanyol no retira els càrrecs contra la resta del govern. Puigdemont ha afirmat que són víctimes d’una persecució política per haver donat sortida al mandat democràtic del poble de Catalunya. ‘Això no és un crim, això es diu democràcia’, ha afegit.

‘L’estat sap que les acusacions de rebel·lió i sedició no són acceptable per les bones pràctiques europees. Retirar el mandat indica que no tenen bases sòlides per fer les acusacions o bé que era un bunyol jurídic’, ha dit. A més ha recordat que la normativa de les euroordres prohibeix la persecució de delictes polítics.

El president ha dit que marxar a Brussel·les ha estat una ‘estratègia útil’ perquè els membres del govern es van posar ‘en mans d’una justícia independent’ i han deixat en evidència l’estament judicial espanyol. Puigdemont no ha revelat els seus plans de futur després de la retirada de l’euroordre i les mesures cautelars.

‘Es comença retirant l’euroorde i s’acaba retirant el 155 i la repressió’, ha conclòs.

