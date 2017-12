Junts per Catalunya (JxCat) ha donat el tret de sortida de la campanya amb un to directe i reivindicatiu. L’autoanomenada llista del president va omplir l’edifici Imagina de Barcelona ahir a la nit. Davant d’unes 1.200 persones, la candidatura que encapçala Carles Puigdemont va donar plena rellevància a tots els membres de la llista i, sobretot, als consellers que estan a Brussel·les, al qui encara està a la presó, Joaquim Forn, i a la gran vàlua de JxCat, Carles Puigdemont.

El president, en un missatge en directe des de la capital de Bèlgica, ha reivindicat la memòria dels catalans: ‘El 21-D votarem amb l’1-O al cap’. Al seu torn, la directora de la campanya, Elsa Artadi, ha acusat el candidat del PSC, Miquel Iceta, de ser part activa de la repressió a Catalunya pel seu suport a l’article 155.

📢 "Va ser un referèndum i farem un país millor! @KRLS, el nostre president!#JuntsXCat pic.twitter.com/wWrR8L61xv — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) December 4, 2017

Puigdemont ha reiterat que la memòria dels catalans és persistent i que, per tant, cal votar el 21-D amb un record pel 9-N, el 27-S i l’1-O. ‘Cada vegada que hem anat a les urnes hem estat més’, ha asseverat el cap de llista de JxCat. Així mateix, el candidat ha constatat que si en els comicis es torna a demostrar la força de l’independentisme la democràcia serà imparable, i aproparà la independència i la República.

Amb un record pels qui encara continuen presos, i pels consellers destituïts que romanen amb ell a Brussel·les, Puigdemont ha demanat que els votants diguin ‘així no’ amb el seu vot. ‘No a les porres, a la violència, a les mentides, a la repressió, a la tolerància a la ultradreta i a l’ofec de la Generalitat’, ha argumentat el cap de llista de JxCat, que ha subratllat que el poble no deixarà que Catalunya passi per aquest escenari.

El president destituït ha justificat que si alguna cosa fa tremolar l’estat és que JxCat tingui un bon resultat i guanyi les eleccions. ‘Que es preparin’, ha apuntat Puigdemont, que ha augurat que la victòria de la seva candidatura permetrà que hi hagi diàleg. Ovacionat pel públic, i malgrat els més de 1.300 quilòmetres que separen Brussel·les de Barcelona, Puigdemont ha aconseguit envalentir els simpatitzants d’una candidatura que, des del primer dia, busca augmentar la “intensitat” de la campanya per obtenir uns bons resultats el 21-D.

El PSC, còmplice del 155

Dalt de l’escenari hi han pujat Artadi i diversos dels candidats de JxCat. La número 10 per Barcelona ha entrat en el cos a cos contra Iceta, i ha criticat que digui que li sap greu que Quim Forn, Oriol Junqueras i els Jordis continuïn empresonats. ‘Com si fos un observador del que està passant’, ha dit. En aquesta línia, Artadi ha reiterat que el líder socialista és col·laborador de les conseqüències del 155, i l’ha apel·lat de nou per manifestar: ‘No permetrem que frivolitzis amb els nostres companys empresonats i els que tenim a l’exili’. ‘Sembla que hi hagi més socialistes fora del PSC que a dins, i si tenia dues ànimes i sembla que no en té cap’, ha conclòs.

Al seu torn, el portaveu de JxCat, Eduard Pujol, ha assegurat que la candidatura guanyarà en contra dels qui han agredit la ciutadania i han ocupat les institucions. ‘Guanyarem contra la Inquisició 3.0, el neofranquisme 3.0 i el Decret de Nova Planta 3.0’, ha deixat anar. Abans de Pujol també han intervingut altres candidats com Laura Borràs, Salvador Cardús, Anna Tarrés i Francesc de Dalmases.

La direcció del Partit Demòcrata (PDeCAT), amb Marta Pascal, David Bonvehí i Artur Mas, han assistit a l’acte a l’edifici Imagina. També hi ha anat l’ex-batlle de Barcelona Xavier Trias. Abans de la intervenció de Puigdemont, els presentadors de l’acte, Pilar Calvo i Joan Lluís Bozzo, han anomenat els noms de tots els candidats de la llista. Alguns han pujat a l’escenari, i l’ovació de la nit se l’han endut -com era d’esperar- el president i els consellers que formen part de la candidatura, de qui se n’han projectat imatges a la pantalla. Hi havia la possibilitat que Jordi Turull i Josep Rull assistissin al míting, però finalment no ho han fet.

