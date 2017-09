El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller de Presidència, Jordi Turull, han demanat la recusació de quatre magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en la causa oberta contra tots els membres del govern pel referèndum de l’1 d’octubre. En un escrit al qual ha tingut accés l’ACN, Puigdemont i Turull recorden que els magistrats han estat escollits pel Consell General del Poder Judicial espanyol (CGPJ) que, alhora, és escollit pel Congrés de Diputats i el Senat espanyols. Per això, consideren que ‘els tribunals espanyols no són imparcials per jutjar causes que porten origen en un conflicte polític.’

