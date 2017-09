El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat, en una entrevista al programa Salvados de La Sexta, que el govern ho té tot previst perquè el referèndum del primer d’octubre se celebri amb les mateixes garanties que qualsevol altra votació. Quant al recompte de vots, ha dit que serà tan fidedigne com sempre.

Preguntat si pot assegurar que el referèndum se celebrarà el primer d’octubre, malgrat el segrest d’uns deu milions de butlletes electorals per la policia espanyola i la repressió de les institucions espanyoles dels últims dies. En aquesta línia, el president de la Generalitat ha apuntat que ‘el referèndum el fa la gent, i no el govern.’

Quant a la possibilitat que el parlament faci una declaració universal d’independència, Puigdemont ha assenyalat que, ara per ara, aquesta opció ‘no és damunt la taula’ i recorda que la seva preferència personal és fer el referèndum. En aquesta línia, el president ha assegurat que el design de votar de la gent és ‘insubornable’ i que el govern es compromet a arribar ‘tan lluny com sigui possible’ per permetre que la ciutadania voti.

