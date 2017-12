El president Carles Puigdemont ha assegurat durant un acte de campanya de Junts per Catalunya a Brussel·les que ‘no es pot derrotar un poble que sap que no es rendirà’. ‘No ens rendim, que quedi ben clar, a votar!’, ha dit Puigdemont davant d’unes 300 persones a la capital europea, on també hi ha hagut gent que s’ha quedat fora de la sala de l’hotel on s’ha fet l’acte. Durant el míting, l’ex-president Artur Mas també ha demanat ‘a la majoria’ dels votants de Junts per Sí que optin per Junts per Catalunya el 21-D. ‘El projecte alternatiu a la independència, en aquests moments, es diu codi penal i usurpació de les institucions’, ha dit Mas. ‘Pensen que empresonant i vexant-nos a tots nosaltres estaran empresonant les nostres institucions, i per aquí no hi passarem’, ha assegurat Puigdemont.

El president, que abans ha advertit que l’estat espanyol ha retirat l’ordre de detenció europea contra ell i els consellers perquè tenia ‘por’ a la decisió del jutge, ha assegurat que ‘la normalitat’ catalana no és la del ‘tripartit del 155’, sinó que ‘s’assembla més a l’europea’. ‘Resulta que podem estar en llibertat a la UE però no a l’estat espanyol? Qui és que està fora d ela UE, conceptualment, nosaltres, o ells?’, ha preguntat a la militància.

En un acte on destacaven el color groc i les estelades, Puigdemont ha recordat el vice-president Junqueras i el conseller Forn, encara empresonats, així com Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i ha parlat, també, de les experiències a la presó que han explicat Turull i Rull. ‘Se’t trenca el cor, se’t glaça l’ànima’, ha dit, lamentant que els funcionaris de presons o els policies que van ‘vexar’ els seus consellers no hagin assumit cap mena de responsabilitat per les seves accions.

Artur Mas demana el vot per Junts per Catalunya

El predecessor de Puigdemont a la Generalitat, Artur Mas, també ha intervingut al míting, en el que ha cridat als votants de Junts pel Sí a sumar-se a Junts per Catalunya. ‘Demano als 1,6 milions de votants de Junts pel Sí que recolzin, sobretot, aquest candidatura’, ha dit Mas, que ha afegit que això ‘no ha d’anar en detriment de ningú’.

‘El que més tem Rajoy, el que més temen C’s i Rivera, el que més temen els poders fàctics de l’estat espanyol, el que en realitat els fa por al cos és que la llista de Junts per Catalunya i el president Puigdemont guanyi aquestes eleccions’, ha dit. Segons Mas, o Catalunya ‘va endavant amb el projecte de la independència’ tot i les ‘incerteses’ que té o es quedarà només ‘amb el codi penal i el 155’. ‘No hi ha terceres vies’, ha dit.

