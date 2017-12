Francesca Llopis

Artista Visual. Els seus últims treballs: el 2016, a la mostra SakaiArtePorto, al Japó, presenta l’acció d’art ‘Traction Action’, a partir de la necessitat d’unir la humanitat amb l’univers, per mitjà d’un infinit fet amb les petjades de pigment rosa dels caminants de la ciutat. El seu últim projecte és la instal·lació ‘Llum!’ al Castell de Montjuïc de Barcelona. Escriu: ‘Els meus projectes són una traducció pràctica del principi de llibertat, aquell que permet que qualsevol pensament o idea sigui possible. No tanco el meu treball a cap tendència ni estratègia lingüística determinada. Per contra, opero a partir del valuós caos interior.’

