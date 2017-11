El senat espanyol ha rebutjat d’obrir una Comissió d’Investigació sobre l’actuació de les Forces i Cossos de Seguretat de l’estat espanyol durant el primer d’octubre a Catalunya, amb els vots en contra del PP, el PSOE, Ciutadans, UPN i Foro Asturias. ‘Entenc que es trobin molt més còmodes al fang i amb baralles brutes’, ha criticat el senador d’En Comú Podem Joan Comorera, impulsor de la comissió. ‘Els escau més que no pas fer investigacions rigoroses sobre uns fets i una brutalitat que van donar la volta al món’.

La comissió tenia com a objectiu determinar si la força policíaca va ser excessiva i desproporcionada. També s’havia de preguntar qui va donar l’ordre de carregar contra la població que resistia pacíficament i qui va donar la contraordre de deixar de carregar quan ‘les principals cadenes de televisió del món van començar a retransmetre imatges vergonyoses de repressió’, ha subratllat Comorera.

El senador considera que, tenint en compte aquelles imatges, és molt difícil donar credibilitat als qui diuen que va ser una resposta proporcional, necessària i legítima. Comorera ha aprofitat també per denunciar que a causa d’aquestes càrregues policíaques hi va haver més de mil ferits, un dels quals va perdre un ull per l’impacte d’una bala de goma, i ha criticat que els ministres d’Interior i Exterior justifiquessin l’actuació. ‘Han silenciat el dolor de les víctimes’, ha dit. Finalment, Comorera ha recordat que la investigació sobre les càrregues policials era una petició de l’Alt Comissionat pels Drets Humans de les Nacions Unides, que demanava una investigació ‘imparcial, independent i efectiva’.

