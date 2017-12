El conseller de Justícia i número cinc d’ERC per Barcelona, Carles Mundó, ha tornat a la presó madrilenya d’Estremera per visitar el vice-president del govern, i número 1 d’ERC, Oriol Junqueras, i el conseller d’Interior i candidat de Junts per Catalunya, Joaquim Forn. Així ho ha anunciat per Twitter amb un piulet: ‘Camí de Madrid. Amb el cor encongit, torno a la presó d’Estremera per visitar l’Oriol Junqueras i en Quim Forn’. Mundó, que fa menys d’una setmana que va sortir d’Estremera, ha dit que els traslladarà el suport de la ciutadania i que no descansaran fins que surtin tots els presos polítics.

Camí de Madrid. Amb el cor encongit, torno a la presó d’Estremera per visitar l’Oriol @Junqueras i en @QuimForn. No descansarem fins que surtin ells i els Jordis! Els traslladaré tota la vostra estima i suport!!! pic.twitter.com/A87xhBJ0yR — Carles Mundó (@CarlesMundo) December 10, 2017

La consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, li ha contestat des de Bèlgica: ‘Molta força i una abraçada immensa per a Junqueras i Quim Forn !! I per descomptat per a tu també! Seguim!! #LlibertatPresosPolitics’.

Molta força i una abraçada immensa per a @junqueras i @quimforn !! I per descomptat per a tu també! Seguim!!#LlibertatPresosPolitics https://t.co/2Ear2ZmZW5 — Meritxell Serret (@MeritxellSerret) December 10, 2017

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]