L’expresident del Congrés dels Diputats Manuel Marín ha mort avui als 68 anys, segons ha confirmat el PSOE, partit al qual pertanyia, a través del seu compte oficial de Twitter. Marín va ocupar la presidència del Congrés durant tres anys, de l’abril del 2004 al novembre del 2007. Prèviament havia estat diputat per Ciudad Real en la legislatura del 2000 al 2004.

Després de l’etapa com a president del Congrés va abandonar la vida política i el juliol del 2008 va ser nomenat president de la Fundació Iberdrola a proposta del president de la companyia, Ignacio Sánchez Galán. ‘Dia trist per a tota la família socialista. Ens ha deixat Manuel Marín. La nostra estimació i el nostre afecte per a tota la seva família’, ha escrit el PSOE.

